Avinganya s'obrirà a visites guiades didàctiques

La Diputació obrirà al públic aquest any el monestir d’Avinganya, a Seròs, amb visites guiades didàctiques en les quals es donarà a conèixer la història d’aquest temple, fundat el 1201 sobre una antiga alqueria. Va ser el primer monestir trinitari de la península Ibèrica. La corporació provincial, titular del monument, ha tret a licitació el concurs per gestionar l’obertura, que es farà el primer i tercer cap de setmana de cada mes de les 10.30 hores a les 13.30 hores. Hi haurà un total de 55 sessions aquest any, unes altres el 2026 i el 2027. Així mateix, s’estableix que en època de floració també s’obrirà a la tarda des de les 15.30 fins a les 18.30 hores, per complementar les visites culturals relacionades amb el fruiturisme al Baix Segre. També s’obrirà per Setmana Santa: el Divendres Sant, dissabte i Diumenge de Pasqua. La firma que es faci càrrec de la gestió haurà d’atendre el públic i projectar un vídeo didàctic dirigit a tota mena de col·lectius (grups d’educació secundària, grups universitaris o associacions diverses). L’objectiu de la Diputació amb aquesta mesura és convertir el monestir en un reclam turístic més del Baix Segre. Precisament, l’estiu passat es van acabar les obres de restauració, que van consistir en la consolidació de l’estructura de diversos elements del conjunt, per evitar el col·lapse i protegir-los dels agents atmosfèrics. Des de la pandèmia el convent s’obre ocasionalment per a visites concretes.