L'ajuntament rellança el projecte d'ampliar Mazana

L’ajuntament d’Almacelles està tramitant una requalificació de gairebé vuit hectàrees de terreny rústic situat a la zona nord del poble, al costat de la rotonda de l’N-240, amb què l’empresa Prefabricats Mazana pràcticament triplicarà el seu espai productiu.

La tramitació es va haver de tornar a activar fa dos mesos ja que l’anterior intent, activat el 2019, va quedar finalment aparcat quan va acabar caducant l’informe ambiental estratègic per no haver començat les obres. De fet, quan la Comissió d’Urbanisme de Lleida li va comunicar al consistori a mitjans d’agost de l’any passat que havien transcorregut els quatre anys de marge que contemplava aquest document i estava, en realitat, a punt de complir-se el cinquè, una cosa que acabaria tenint lloc el 26 de setembre passat.

Mazana, que té una plantilla d’una mica més de 40 empleats, es dedica a la fabricació de peces de ciment per a estructures de construcció. Fundada el 1967, porta 40 anys, des del 1985, en la seua actual ubicació. El projecte de creixement està vinculat a l’augment generalitzat de la demanda d’aquest tipus de peces en tot l’Estat a recer del procés d’industrialització de la ramaderia i l’agricultura.

Les instal·lacions de Mazana ocupen actualment 4,56 hectàrees, però, amb “l’activitat industrial a ple rendiment”, assenyala el nou projecte que tramita Urbanisme, “requereix ampliacions per fer front a la fabricació de nous productes orientats al sector de la prefabricació de naus agrícoles i industrials amb components de gran format”. La requalificació arriba a unes altres 7,96 hectàrees.

“Aquesta previsió d’ampliació de la producció”, afegeix, “no es pot portar a terme sense un augment del sòl destinat a usos industrials”. La nova línia de fabricació requereix una superfície de 20 x 400 metres, als quals s’afegeixen “els espais logístics, de maniobra i d’estucat” que “porta associats”.

Així, afegeix el document, “per mantenir l’activitat industrial” de Mazana “en la seua ubicació actual” resulta “del tot obligada l’ampliació de l’àmbit urbanístic”, projectada en “terrenys que ja són propietat de l’empresa” i que, malgrat que no estan catalogats com a urbanitzables, no tenen usos agraris.

El document afirma que amb l’ampliació vinculada a la requalificació “es manté i augmenta el teixit industrial” de la localitat i “el negoci es consolida a la població, mantenint i incrementant si és necessari els llocs de treball”. Sense aquest creixement, afegeix, “l’empresa no pot desenvolupar la seua transformació tecnològica ni incorporar les noves demandes que la facin competitiva”, amb la qual cosa a mitjà termini “hauria de tancar el negoci”.

Així mateix, van apuntar que la mesura ha permès augmentar la seguretat de la zona i que sigui més confortable. Els edils van afegir que el compromís del consistori és anar millorant l’enllumenat de diferents punts de la localitat. La instal·lació ha costat un total de 10.350 euros. S’han instal·lat vuit pals amb dos projectors a l’avinguda Onze de Setembre.

Alcarràs estrena la millora i reforç de l’enllumenat del Parc de la Via

El consistori d’Alcarràs ha posat en funcionament els vuit fanals situats a la zona del Parc de la Via, una actuació que estava pressupostada el 2024 i que ha de millorar i reforçar la il·luminació d’aquest espai, fins ara escassa. L’alcalde, Gerard Companys, i el tinent d’alcalde, Jordi Castany, van indicar que aquesta inversió respon a “una necessitat que s’havia detectat, al tractar-se d’una zona molt transitada per passejar i que a la nit era fosca”.

Alpicat dona llum verda a dos noves pistes de pàdel al Graó

La junta de govern de l’ajuntament d’Alpicat ha donat llum verda al projecte per construir dos noves pistes de pàdel a la zona esportiva del Parc del Graó. Els treballs suposaran una inversió de 192.000 euros i està previst que s’iniciïn aquest primer trimestre de l’any. El consistori està renovant el complex esportiu del Parc del Graó, en el qual s’invertiran un total de 2,4 milions. La seua remodelació inclou l’ampliació de la coberta ja existent, el tancament perimetral, a més de la construcció d’un edifici auxiliar per a vestidors, magatzem i infermeria, així com una petita zona de grades. La nova instal·lació tindrà les dos pistes de pàdel ja existents, que seran les primeres cobertes de caràcter municipal de la província de Lleida, i incorporarà les dos noves aprovades pel consistori.