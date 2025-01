Avions de gran envergadura per a desballestament a l’aeroport de Lleida-Alguaire

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aeroport d’Alguaire s’allista per convertir-se en un hub de desballestament d’avions comercials gegants a partir d’aquest estiu. La instal·lació aeroportuària lleidatana espera rebre l’autorització de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria per poder acollir aeronaus de gran envergadura com l’Airbus A380 i el Boeing 747-8, la demanda dels quals està caient en desús al sector de l’aviació comercial.

Gràcies a les seues pistes sobredimensionades, Alguaire té la capacitat de rebre aquests colossos del cel amb capacitat per a més de 500 passatgers per al seu posterior emmagatzemament i desmantellament. Antoni Serra, director de l’aeroport, confia a obtenir la certificació necessària per iniciar aquestes operacions durant el període estival.

Ampliació d’infraestructures en marxa

Paral·lelament, Aeroports de Catalunya, l’empresa pública que gestiona el recinte, es troba immersa en diversos projectes d’ampliació. D’una banda, està construint una nova residència modular amb capacitat per allotjar 150 estudiants que es formen com a pilots a les instal·lacions. S’espera que estigui llesta per a l’estiu.

Així mateix, s’estan aixecant dos nous hangars: un de 1.200 metres quadrats per a l’acadèmia de vol BAA Training i un altre de 625 metres quadrats per a la companyia lleidatana d’aviació corporativa Vallwing. Aquestes noves edificacions se sumen a altres projectes en curs com l’obtenció d’hidrogen verd al recinte aeroportuari.

Incorporacions i aniversari

L’aeroport d’Alguaire també celebra la recent incorporació d’Air France a la nòmina d’aerolínies que realitzen pràctiques de vol a les seues instal·lacions. Tot això coincideix amb el 15è aniversari de la posada en funcionament d’aquest estratègic aeroport per al territori lleidatà, que continua ampliant horitzons.