L'ànima de la festa

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinquanta-cinc dones de l’Associació de Mestresses de Casa d’Alcarràs, entitat que aquest any compleix 40 anys, van elaborar durant la jornada d’ahir i de dimarts la botifarra i llonganissa per als més de 4.000 entrepans per servir-los avui a partir de les 18.30 en el marc de la Festa del Mandongo, que obre el programa festiu de la festa major de Sant Sebastià del cap de setmana.

Més de deu hores van estar dimarts i deu més ahir per preparar els embotits. En aquesta elaboració s’han utilitzat 810 quilos de carn de porc, 80 quilos de pa, 85 litres de sang per a la botifarra negra, 20 quilos de sal i 10 de pebre. Al mig centenar de dones que han elaborat els embotits se n’afegiran avui cinquanta més per cuinar-los, per a la qual cosa requeriran 80 litres oli d’oliva.

Segons l’alcalde, Gerard Companys, “el millor ingredient de la festa és l’entusiasme amb què aquest grup de dones preparen el principal acte de la Festa Major d’Hivern. Són una peça clau encara que també ho són tots aquells que participen en els actes festius”.

El programa d’aquests cinc dies de festa inclou una trentena de propostes per a tots els públics, entre les quals val a destacar el concert de demà a la nit de Flashy Ice Cream i els DJ Luc Loren, Panda i Abel Purroy. Dissabte s’escoltaran les bandes sonores més famoses de pel·lícules de Hollywood a La Nit dels Oscars, en la qual participaran els alumnes d’Ares Dance Studio al pavelló poliesportiu. També hi haurà ball i teatre a la tarda. Diumenge al matí tindrà lloc un taller de sardanes.

Dilluns, últim dia de la festa, començarà amb una tirada de bitlles i un espectacle teatral a què seguirà la missa en honor a sant Sebastià i la benedicció dels animals.