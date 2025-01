Retiren papereres per evitar deixalles al carrer

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament dels Alamus ha retirat diverses papereres de carrers cèntrics de la població pel mal ús que en feien alguns veïns. Estaven a la travessia la Bassa, el carrer la Bassa i el carrer Barcelona i han estat substituïdes per altres que no permeten tirar-hi bosses d’escombraries, ja que tenen dos orificis molt estrets. De fet, aquest va ser el motiu de retirar-les, segons va explicar l’alcalde, Toni Bosch.

“Ens trobàvem les papereres plenes de residus de gent incívica que no respectava els horaris de la recollida porta a porta. Amb aquesta nova mesura no els queda més remei que deixar les escombraries a la minideixalleria”, va explicar Bosch. “Aquests comportaments provocaven pudors i que gossos i gats del carrer escampessin les restes pels carrers.”

De moment, ja s’han col·locat cinc d’aquestes noves papereres i s’espera que n’arribin més per instal·lar-les. L’alcalde assegura que, des que s’han col·locat les noves, s’han reduït notablement els abocaments en aquests punts i “es nota que ara s’utilitza la microdeixalleria quan s’ha passat el torn de la recollida porta a porta”.

D’altra banda, Bosch també va indicar que s’ha intentat descobrir els incívics buscant etiquetes o papers que els identifiquessin per procedir a sancionar-los, però sense èxit, “ja que es cuidaven prou de no deixar proves que els impliquessin”. Tanmateix, la retirada de les papereres no ha satisfet tots els veïns. Alguns dels que viuen en aquests carrers sol·liciten al consistori que torni a col·locar les que hi havia, ja que consideren les noves incòmodes i poc pràctiques.

Així, asseguren que ja han demanat que tornin al seu lloc les antigues papereres, una mesura que el consistori ha descartat totalment.