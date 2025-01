La població augmenta en 823 veïns en deu anys i arriba als 7.770 habitants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La població d’Almacelles voreja els 8.000 habitants segons el padró de l’ajuntament de l’1 de gener del 2025. En concret, és de 7.770 veïns, dels quals 4.267 són homes, el 55 per cent del total, mentre que 3.503 són dones, el 45 per cent.

La diferència respecte a l’1 de gener del 2024 és de 164 habitants, fet que representa un 2,1% més. Respecte al 2015, deu anys enrere, la població ha augmentat en 823 veïns. Segons fonts municipals, malgrat el creixement vegetatiu negatiu registrat l’any 2023 com a últim any de l’estudi (amb 48 naixements i 67 defuncions), el creixement de la població ve donat principalment per les altes procedents dels canvis de residència.

En concret, les altes per canvis de residència van ser 626, mentre que les baixes es xifren en 462. En referència a les nacionalitats, hi ha un total de 2.300 habitants d’origen estranger que suposen el 29,6 de la població. Són 1.511 homes i 789 dones. Per nacionalitats, n’hi ha 53 de registrades, malgrat que les quinze majoritàries són el Marroc, amb 717 habitants; Romania, amb 468; Senegal amb 301 i Portugal amb 113 habitants, seguides per Colòmbia, Gàmbia, Polònia, Guinea Kronakry, Algèria, Pakistan, Mali, Guinea Bissau, Bulgària, Cuba i Veneçuela.