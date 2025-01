Es disparen les condemnes a lleidatans per delictes sexuals contra menors

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida acull almenys un judici a la setmana per delictes sexuals i en la majoria dels casos les víctimes són menors d’edat. Un panorama que també es constata amb les xifres recopilades pel ministeri de Justícia, en les quals l’any passat es va tornar a registrar un augment de les sentències fermes per violència sexual contra nens o adolescents a les comarques lleidatanes.

Segons les últimes dades publicades, el 2024 es van dictar 48 sentències fermes per delictes sexuals, la xifra més alta en els últims quatre anys i que suposa un augment del 23% respecte al 2023. Del total de condemnats per violència sexual, 31 tenien com a víctimes nens o adolescents, una desena més que un any abans. També en aquest àmbit es va marcar rècord a Lleida en els últims quatre anys. A més, nou dels condemnats per abusar de menors també eren nens o adolescents, quan el 2023 van ser 6.

Precisament, 11 menors van ser sentenciats de manera ferma l’any passat als tribunals lleidatans per haver comès delictes de caràcter sexual, la xifra més alta almenys des del 2021, que és l’últim any inclòs en les estadístiques del ministeri. La setmana vinent, l’Audiència Provincial té previst acollir el judici contra un home acusat d’un delicte continuat d’agressió sexual a una menor. El cas es remunta al 2016, quan la víctima, que llavors tenia sis anys, i la seua mare van començar a conviure amb l’acusat en un pis de Lleida. La Fiscalia sol·licita que se li imposi una condemna de 15 anys de presó.