Els pantans, amb el doble de reserves que el 2024 i l'Urgell assegura gairebé 5 torns de reg

El president de la comunitat de regants del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, no recorda un inici d’any amb el volum actual de reserves d’aigua als pantans que regulen el riu Segre, amb l’excepció del 2020, quan la dana de l’octubre de l’any anterior i el temporal Gloria d’aquell gener van deixar les reserves com ara a començaments de la temporada. Però allò va ser excepcional.

Oliana, al 60%, i Rialb, al 86,6%, emmagatzemen 401 hectòmetres cúbics, la qual cosa “garanteix quatre torns de reg (també anomenats hidros) en aquesta zona per a la campanya que ve, que comença a mitjans de març, i gairebé el cinquè”, assegura Ros. La xifra és més remarcable si es té en compte que fa només dos anys a penes superaven els 65 hectòmetres a l’inici de la campanya i el canal va haver de tancar l’aixeta. Ros va assenyalar que segons els cultius es requereixen més o menys torns de reg i, així com les primeres collites de cereal estan assegurades, en el cas del panís són set o vuit torns de reg, per la qual cosa els regants hauran de recórrer a una cessió d’hidros per assegurar la collita.

Les reserves del Segre són un 160% superiors a les de l’any passat per aquestes dates, tant per les pluges de tardor com pel baix consum d’aigua: no es va conrear cereal d’estiu i la despesa hídrica va caure després de dos anys de sequera severa.

Per al conjunt dels pantans de Lleida la diferència respecte al gener del 2024 és d’un 80%: a la Noguera Ribagorçana (que proveeix l’Aragó i Catalunya, a Pinyana i l’Algerri-Balaguer) compten amb 691 hectòmetres, un 80% més que el 2024, i a la Noguera Pallaresa, d’on se subministra el canal auxiliar de l’Urgell, hi ha 292 hectòmetres, un 2,5% més. Tanmateix, falten encara dos mesos per obrir la temporada de regs i les reserves de neu en capçalera, que deriven al riu amb el desglaç a la primavera, són molt escasses. “El 97% de les vegades els pantans s’omplen amb el desglaç”, va assegurar Ros, que també va apuntar a la previsió de fortes nevades per a la setmana vinent al Pirineu. Segons les dades facilitades per la CHE aquesta setmana, a la capçalera del Segre hi ha 15,7 hectòmetres en forma de neu.

D’altra banda, el Canal d’Urgell celebrarà el 7 de març una nova edició de les jornades sobre reg i futur que centraran el debat especialment en els projectes de modernització de la zona regable.