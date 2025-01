Un antic cotxe fúnebre, protegit com a bé cultural

Fa dècades que un antic cotxe fúnebre, l’últim tirat per cavalls que va recórrer els carrers d’Alcarràs, està guardat en un magatzem de l’ajuntament. Va ser una donació dels comtes de Torregrossa a aquest municipi del Segrià l’any 1960 i es va utilitzar en serveis funeraris fins a finals d’aquella mateixa dècada, segons van explicar fonts municipals. Ara el consistori vol declarar-lo bé cultural d’interès local (BCIL), com a primer pas per restaurar-lo i garantir-ne la conservació.

L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys (Junts), va explicar que la declaració de BCIL és necessària per optar a algunes línies de subvencions dirigides de forma específica a la conservació del patrimoni cultural. El consistori vol optar a aquests fons per costejar la restauració de l’antic cotxe fúnebre.

De fet, l’ajuntament ja va acordar iniciar el procés en un ple celebrat el maig del 2022, però no va arribar a completar-lo. Ara ha reprès el procés i ha obert un període d’exposició pública d’un mes. Si en aquest termini no es presenten al·legacions, l’acord per declarar-lo bé d’interès local serà per fi definitiu, més de tres anys després de l’acord del ple.

L’antic cotxe fúnebre d’Alcarràs conserva la major part dels elements originals, com fanals, ornaments de fusta i tela i una creu a la part superior.

Tanmateix, va tenir alguns canvis durant els anys en què va estar en servei. El més destacat va ser canviar les rodes de fusta originals per altres de metàl·liques amb pneumàtics per facilitar-ne l’ús.

A les comarques lleidatanes, el municipi d’Anglesola, a l’Urgell, conserva també un antic cotxe de morts tirat per cavalls, que ha exhibit en dates assenyalades com la celebració dels Tres Tombs.

En el conjunt de Catalunya, només uns quants vehicles històrics tenen figures de protecció com el BCIL (vegeu el desglossament).

El llistat de patrimoni cultural de la Generalitat recull menys d’una desena de carros tirats per cavalls, en localitats catalanes com per exemple Gelida, Prats de Lluçanès, Rupit i Sant Feliu de Llobregat.

D’altra banda, figures de protecció com el BCIL s’han utilitzat també en material ferroviari i antiga maquinària agrícola.

Catalunya només té uns quants vehicles històrics protegits

Els ajuntaments solen aplicar la declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) a edificis i paratges emblemàtics dels seus respectius municipis, però també pot fer-se servir per facilitar la conservació de tota mena d’objectes. Tanmateix, és poc freqüent veure-la aplicada a vehicles històrics, i menys encara a cotxes de cavalls.