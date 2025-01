La paperera Alier de Rosselló instal·la la caldera de biomassa més gran de Catalunya

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La paperera Alier de Rosselló ha estrenat la caldera de biomassa més gran de Catalunya. Es tracta d’una instal·lació de 36 megawatts de potència tèrmica que ha requerit una inversió de 28 milions d’euros, dels quals 6,2 han estat aportats per una subvenció de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). La presidenta de la firma, Elisabet Alier, ha destacat que la caldera ha generat 20 llocs de treball directes, però més de 200 d’indirectes, tant en la seva construcció o manteniment com en l’abastiment de la matèria primera que és “estella forestal” que prové d’un radi de 150 quilòmetres. La directora de l’ICAEN, Marta Morera, ha dit que aquesta empresa és un exemple que la indústria catalana “fa els deures” per descarbonitzar-se.