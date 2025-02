El sometent i la clotxa agermanen l'Espluga Calba i Bovera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“L’experiència ha estat molt bona i segurament repetirem el proper any. Buscarem poblacions que tinguin un plat típic i ho tornarem a fer”, va explicar l’alcalde de l’Espluga Calba, Igor San Emeterio, després del dinar d’agermanament del poble i el seu sometent amb el veí Bovera i la seua clotxa, celebrat al Castell de la primera localitat i al qual van assistir prop de 200 veïns d’ambdues localitats. El sometent és un guisat a base d’arengada i la clotxa consisteix en un pa semiesgrunat que s’omple amb tomata, ceba i all i s’acompanya amb llonganissa o arengada. “És el primer any que fem un agermanament d’aquesta índole. És com una mena d’intercanvi. Estem convidats a anar a Bovera el Dia de la Clotxa”, va afegir.