Aitona habilita més de 70 habitatges en tres operacions immobiliàries

L’edifici de l’esquerra acull 18 pisos nous, i el de la dreta, dissenyat per a 35, serà acabat. - JORDI ECHEVARRIA

❘ lleida ❘ Aitona ha activat dos projectes que li permetran disposar en un termini de mesos de més de mig centenar de pisos, que se sumen als 18 que comencen a ser habitats a l’edifici de l’avinguda 27 de Gener les obres del qual es van interrompre fa més d’una dècada.

Un total de 35 resultaran de l’acabament d’un altre edifici a la mateixa via i les obres del qual van quedar suspeses a finals del 2008, a l’esclatar la bombolla immobiliària, i uns altres 20 s’habilitaran amb la fórmula dissenyada per un veí, que acaba d’obtenir els permisos per urbanitzar i dotar de serveis una àrea de la zona sud-est del poble en la qual oferirà solars perquè cada propietari es faci càrrec de la construcció del seu habitatge.

A aquestes dos operacions se’ls suma el recent acabament de les obres d’un edifici de 18 habitatges a l’avinguda 27 de Gener, les obres del qual han estat enllestides pel mateix constructor que ara es proposa acabar l’altre bloc.

Les tres actuacions sumen la sortida al mercat d’un total de 73 habitatges en una localitat de 2.575 habitants el padró de la qual ha crescut un 3,5% en els últims tres anys, en què ha sumat 87 veïns, i que, segons l’últim cens habitacional de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), datat el 2021, disposa de 844 habitatges d’ús normal (més 298 de buits i 76 de baixa utilització).

Així, el creixement del parc residencial d’ús habitual se situarà amb aquestes tres operacions en el 8,65 per cent en tres anys, amb un augment de ràtio que duplica amb escreix la crescuda que ha experimentat el padró.

No obstant, encara està per concretar el projecte definitiu de l’edifici inicialment planificat per a 35 pisos, número que podria acabar patint alguna variació en funció del plantejament que finalment triï del promotor. “És una xifra important”, assenyala l’alcaldessa, Rosa Pujol, quan la situació generalitzada al país és la d’escassetat d’oferta i dificultat d’accés a la poca existent pels elevats preus.

“Ha costat molt tirar endavant el projecte d’urbanització dels solars, però al final ha sortit”, afegeix.

L’actuació urbanística, que té un pressupost de 484.293 euros i per al desenvolupament de la qual el promotor ha de dipositar una fiança del 12% del valor (58.115 €) en el termini màxim d’un any, va rebre l’aprovació definitiva de l’ajuntament d’Aitona fa menys de tres setmanes.