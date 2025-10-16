Primer accident aeri de la història de l'Aeroport d'Alguaire
L'accident, que ha patit un avió de pràctiques, ha acabat sense ferits
L’aeroport d’Alguaire ha viscut aquest dijous al matí el primer accident aeri des de la seua posada en marxa fa quinze anys. L’incident s'ha produït cap a les nou del matí, quan una aeronau bimotor Diamond DA42 NG, de quatre places i utilitzada per a formació de pilots, ha aterrat sense desplegar el tren d’aterratge en l’única pista de l’aeroport lleidatà, que ha quedat automàticament inoperativa per motius de seguretat.
L’avió pertany a l’escola d’aviació Cesda, amb base a Reus, que opera a Alguaire des de maig de 2023 i realitza allà pràctiques regulars de vol. A l’interior de l’aparell viatjaven tripulació, un instructor i un alumne, que no han patit lesions. Han sigut traslladats posteriorment a un centre mèdic per ser sotmesos a una revisió preventiva. Tot just produir-se l’accident, s'ha activat el protocol d’emergència conegut com a “alerta local”, que ha mobilitzat els bombers de l’aeroport, personal tècnic i diverses unitats de la Guàrdia Civil desplaçades a la zona. La pista ha estat tancada prop de cinc hores, el temps necessari per retirar l’aparell mitjançant una grua i comprovar que la superfície d’aterratge no havia patit danys estructurals.
L’aeronau ha sigut apartada cap a les 13.45 hores i serà revisada per la mateixa empresa una vegada completades les tasques d’inspecció. Durant la jornada d’avui no hi havia vols comercials programats a Alguaire, per la qual cosa la incidència no ha afectat passatgers. L’aeroport mantenia únicament operacions de les escoles de pilots Cesda i BAA Training, que venen utilitzant les instal·lacions per a pràctiques amb avionetes de petit format sota la supervisió d’instructors