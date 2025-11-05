Els ajuntaments del Segrià, sense poder pagar factures ni pressupostos per la falta de secretaris
Rosselló, Torrebesses. Sunyer, Alfés i Aspa no compten amb aquest tècnic
La falta de secretaris impedeix i alenteix gestions vitals als ajuntaments. Al Segrià no compten amb aquest tècnic Rosselló, Torrebesses, Sunyer, Alfés i Aspa, entre d’altres, encara que alguns compten amb el servei d’assistència tècnica (SAT) del consell per cobrir aquest lloc.
L’ajuntament de Rosselló no té interventor i el consell n’hi ha proporcionat un a través del SAT. Malgrat això, “no podrem aprovar els pressupostos del 2026, ja que té feina firmant obres i subvencions per no perdre’n cap”, va indicar l’alcalde, Joan Andreu Urbano.
A Sunyer, el secretari va renunciar el passat dia 15 i “el consell va fer l’esforç posar-nos un SAT de forma puntual. El secretari és el que dona fe de tot, sense ell no es poden donar certificats, ni pagar factures, ni nòmines, no es poden convocar plens i l’ajuntament queda bloquejat”, va indicar l’alcalde, Jaume Gort. “Tenir un SAT unes hores et treu del conflicte, però no soluciona res”, va afegir.
A Alfés, el secretari municipal se’n va anar la setmana passada i “no podem fer cap pagament, per la qual cosa el consistori està parat. És una situació greu i el consell no disposa de tècnics per a tants municipis”, va remarcar l’alcaldessa, Dèlia Almenara. A Alfés poden resoldre la situació gràcies al SAT del consell, el mateix que fa Torrebesses. “El problema és que amb això no n’hi ha prou per afrontar totes les situacions i cobrir les vacants és molt problemàtic”, va indicar l’alcalde, Mario Urrea.
L'escassetat de secretaris d'agreuja, paralitza més ajuntaments i castiga els petits
L’escassetat de secretaris municipals s’agreuja, paralitza més ajuntaments a Lleida i castiga els més petits. Un exemple és el consistori dels Omells de na Gaia, a l’Urgell. No compta amb aquesta figura, les funcions del qual inclouen des de pagar factures i nòmines fins a sol·licitar subvencions. Com molts petits municipis de Lleida, cobreix aquesta plaça durant unes hores setmanals amb personal del servei d’assistència tècnica (SAT), que presten els consells comarcals i finança la Diputació.