L'acusació particular demana 6 mesos de multa a l’exalcalde d’Alcarràs per coaccionar dos agents de la policia local
L'ara diputat del PSC, Manel Ezquerra, nega els fets i les víctimes asseguren que es van sentir “amenaçades”
L’acusació particular contra l'exalcalde d'Alcarràs i ara diputat pel PSC, Manel Ezquerra, ha demanat 6 mesos de multa per coaccionar dos agents de la policia local. També una indemnització de 1.738 euros per un dels agents i 9.166 euros per l’altre, pels dies que van estar de baixa pel “trauma psíquic i emocional” pels fets.
Durant la vista celebrada al jutjat d’instrucció 2 de Lleida, Ezquerra ha negat les coaccions i ha dit que només va considerar que no van tenir una “atenció adequada”. Els policies han dit que es van sentir “amenaçats i coaccionats” per l’actitud del llavors tinent d’alcalde perquè els va recriminar no haver detingut un veí amb qui tenia un conflicte.
Albert Guerrero