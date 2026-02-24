El Segrià, la comarca de Catalunya amb més víctimes mortals a les carreteres el 2025
El Servei Català de Trànsit registra 193 morts en accidents de trànsit aquest any, amb un increment de l'1% respecte al 2024
El Segrià va ser la comarca amb més víctimes mortals per accidents de trànsit a Catalunya el 2025, amb un total de 15 morts. Segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT), les carreteres lleidatanes han registrat 27 víctimes mortals durant aquest període, xifra que suposa una víctima més que durant el mateix període del 2024. A escala nacional, Catalunya ha comptabilitzat 193 persones mortes en 185 accidents mortals a la xarxa viària, un increment de l'1% respecte a l'any anterior.
La demarcació de Barcelona ha experimentat un repunt significatiu de la sinistralitat mortal, amb 65 persones que han perdut la vida a les carreteres, deu més que el 2024, fet que representa un increment del 17% dels accidents mortals. Tot i aquesta pujada, les dades continuen mostrant un descens del 20% respecte al 2019, any de referència per al compliment d'objectius. Del total de finats a Barcelona, 30 eren motoristes, un col·lectiu especialment vulnerable. Les comarques amb més defuncions són el Vallès Occidental amb 12 víctimes, el Vallès Oriental amb 9, el Baix Llobregat amb 8 i el Maresme també amb 8 morts.
A Tarragona s'han registrat 30 morts durant aquest 2025, tres menys que l'any passat, acumulant una reducció del 25% en comparació amb el 2019. El Baix Camp lidera les comarques tarragonines amb més víctimes, amb un total de 7 finats, seguit del Tarragonès amb 6. L'AP-7 concentra 11 de les víctimes mortals d'aquesta demarcació. A més, Tarragona ha registrat 7 de les 10 víctimes mortals en accidents que han implicat vehicles pesants. Pel que fa a Girona, la xifra s'ha mantingut estable respecte al 2024, amb 22 víctimes mortals en via interurbana, tot i que mostra una reducció del 18,5% respecte al 2019. La Selva és la comarca gironina amb més finats, amb 8 víctimes, seguida de l'Alt Empordà amb 7.
Increment de la sinistralitat a carreteres interurbanes
La xarxa viària interurbana de Catalunya ha registrat 144 persones mortes en 136 accidents mortals durant el 2025. Aquesta xifra suposa un increment del 6% respecte al mateix període del 2024, quan van perdre la vida 136 persones en 123 sinistres mortals. Si es compara amb el 2019, quan van morir 175 persones en 161 accidents, la reducció de la sinistralitat és del 18%, una davallada important però lleugerament per sota de l'objectiu del 20% fixat en el Pla de Seguretat Viària 2024-2026.
Quant als ferits greus, aquest any se n'han comptabilitzat 861, una xifra superior als 807 del mateix període de l'any passat. De les 144 víctimes mortals d'aquest 2025, 114 eren homes i 30 dones, mentre que en el cas dels ferits greus la proporció és similar, amb el 75% d'homes i el 25% de dones. Les dades evidencien que la sinistralitat continua afectant de manera desproporcionada la població masculina en accidents de trànsit a les vies interurbanes catalanes.
Els col·lectius vulnerables concentren el 43% de les morts
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables representen el 43% del total de finats per accidents de trànsit a Catalunya. Durant el 2025, 45 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes, col·lectius que per la seva fragilitat presenten un risc més elevat en cas de sinistre. Els motoristes són el grup amb més morts, amb 45 víctimes que suposen el 31,25% del total, tot i que aquesta xifra representa una víctima menys que l'any passat. Pel que fa als vianants, s'han registrat 12 morts, dos més en comparació amb el 2024.
Davant aquesta realitat, l'SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes perquè tinguin més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat. Alhora, demana a la resta d'usuaris respecte i prudència per reduir les víctimes d'aquests col·lectius. La resta de finats viatjaven en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8). Pel que fa al tipus d'accidents, d'entre els 134 sinistres mortals hi ha 44 accidents simples, 37 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 13 encalços i 12 atropellaments.
Descens de la mortalitat en zones urbanes
La xarxa viària urbana de Catalunya ha registrat 49 persones mortes en 49 accidents mortals durant el 2025, fet que suposa una reducció de l'11% respecte al mateix període del 2024, quan van morir 55 persones en 53 sinistres mortals. Si es compara amb el 2019, període en què van perdre la vida 67 persones en 67 sinistres, la reducció és del 27%, dada que mostra una tendència positiva en la seguretat viària urbana.
També durant aquest 2025, s'han registrat 1.023 persones ferides greus en accidents de trànsit en zona urbana, xifra que representa un descens del 7,5% respecte al 2024. Aquestes dades contrasten amb l'increment observat a les carreteres interurbanes i posen de manifest l'eficàcia de les mesures de pacificació del trànsit i limitació de velocitat implementades als nuclis urbans durant els darrers anys. A escala global, Catalunya ha comptabilitzat 1.884 persones ferides greus en accident de trànsit durant el 2025, un 1,5% menys que el 2024.