Carnaval marcat per la sequera a Solsona

La ciutat de Solsona ja està 4 en ple Carnaval 2024, un dels esdeveniments més importants del municipi i reconegut com a festa d’interès turístic nacional. Així ahir, dijous Gras, els actes van donar inici amb l’arribada del rei Carnaval. El president de l’Associació de Festes del Carnaval, Àlex Vilanova, va explicar que aquest any la festa arriba amb poques novetats, ja que “és molt complet, amb més de setanta actes”.

Sí que s’ha recuperat la crida sorda pel centre històric, un recorregut que estava previst ahir en el qual músics i públic desafinen constantment. També s’ha volgut donar més importància als gegants amb un acte propi que se celebra avui. La música es converteix així mateix en protagonista amb els concerts cada jornada de grups com Brams, Gertrudis o El pony pisador.

La Penjada del Ruc, que demà complirà 40 anys, és un dels actes amb més participació del carnaval de Solsona. Segons explica la faula, es va emportar un burro fins el campanar perquè es mengés unes herbes que allà creixien. L’animal va ser hissat amb una soga lligada al coll, ja que les escales eren estretes i, per això, l’animal orinava mentre agonitzava.

Cada any es reviu aquesta llegenda amb la penjada d’un burro de drap i dimecres de Cendra amb el seu despenjat. Per no deslluir l’acte i complir les restriccions per la sequera, l’ajuntament utilitzarà aquest any aigua freàtica i no procedent de la xarxa.