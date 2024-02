La Vall de Lord, sense pediatre des del mes d'octubre passat

Els municipis que integren la Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers), amb una població de més de 1.400 habitants, estan des de l’octubre sense pediatre, la qual cosa ha generat queixes de les famílies, que exigeixen una solució urgent. Segons l’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, aquest professional visitava una vegada per setmana al consultori de la localitat però des de fa més de tres mesos les famílies han de portar els fills a Solsona en cas de malaltia i, si hi ha una urgència, traslladar els nens fins a Manresa, a més d’una hora amb cotxe, o a Berga, “que costa 45 minuts arribar per una carretera plena de revolts”.

Riu va indicar que s’ha presentat una queixa que té el suport dels tres ajuntaments al consell del Solsonès, que és qui gestiona el Centre Sanitari del Solsonès que, al seu torn, té les competències sanitàries en aquesta zona. L’alcalde de Sant Llorenç va remarcar que des d’aquest organisme s’ha justificat la situació en la falta de professionals que vulguin exercir la medicina en l’àmbit rural, la qual cosa fa molt díficil cobrir les baixes. Tanmateix, les famílies ja estan cansades d’aquesta situació que dura des de fa temps i que “complica molt la vida a les persones que resideixen en zones rurals i de muntanya”, cosa que representa també un greuge. D’altra banda, Riu va indicar que ha resultat que aquests últims mesos sense servei mèdic infantil han augmentat els casos de grip i afeccions respiratòries que han generat més malestar. Riu va indicar que a causa d’aquesta situació el Centre Sanitari del Solsonès va haver de remetre molts afectats als centres mèdics de Manresa i Berga. Per la seua part, fonts de la conselleria de Salut a la Catalunya central van afirmar que no consta cap queixa formal de famílies per la falta de pediatre encara que van assenyalar que estan al corrent del malestar i ja s’ha convocat una reunió amb els alcaldes el dijous dia 29 per intentar reconduir la situació per tornar a prestar aquesta especialitat sense problemes.