Obres al monestir de Sant Llorenç treuen a la llum pintures del s. XVI

Les obres de restauració de les capelles del claustre i de les estances de l’antiga Casa Prioral del Monestir de Sant Llorenç de Morunys han tret a la llum pintures murals que daten dels segles XVI i XVII. Es tracta d’un valuós patrimoni policromat sota de les capes de pintura que el cobrien i que s’han retirat.

L’alcalde, Francesc Riu, va afirmar que s’estan descobrint “importants policromies, que fan que aquest espai tingui un especial interès”. Va afegir que en un futur es podran afegir a les sales d’exposicions del Museu-Centre d’Interpretació de la Vall de Lord i crearan així un conjunt amb un gran interès històric i patrimonial. Les obres es van iniciar el mes de desembre passat i compten amb un pressupost de 66.090 euros, dels quals 27.618 procedeixen d’una subvenció de l’IEI i uns altres 25.114 euros del departament de Cultura. Riu va afegir que l’objectiu del consistori és adequar aquestes sales per poder fer-les visitables com més aviat millor. Per una altra banda, va explicar que, ara per ara, encara es desconeix la superfície total que inclouen les pintures. No obstant, també va assegurar que part de les pintures originals s’han perdut a conseqüència d’obres anteriors en aquesta zona del monestir de Sant Llorenç.