Guixers instal·la una sitja de potassa al coll de Jou per evitar anar a Coll de Nargó

Els municipis de la vall de Lord compten amb una nova sitja de potassa a la carretera de coll de Jou, al terme municipal de Guixers. El dipòsit emmagatzemarà la sal per a les carreteres L-401, LV-4241 iL-462 del Solsonès en cas de gelades.

Fins ara els operaris del manteniment de les carreteres s’havien de desplaçar fins als municipis d’Alinyà i Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, per carregar la potassa i fer trajectes de més de tres hores. Amb aquesta nova actuació s’agilitzarà el procés i els municipis disposaran d’un punt de recollida de potassa més pròxim al territori i els dispositius que s’encarreguen de tirar sal a les vies de la zona nord de la comarca es proveiran en aquesta nova sitja. Així mateix, l’alcalde de Guixers, Jordi Selga, va apuntar que s’aprofitarà per fer càrregues puntuals en cas d’urgència a la zona de la carretera de Tuixent. L’actuació ha tingut un cost total de 62.000 euros, que s’emmarca en el pla de millora de carreteres de la Generalitat. Les característiques d’aquesta sitja aconseguiran protegir la sal de la humitat i la corrosió, ja que per la seua estructura la mantindrà aïllada de l’exterior per garantir-ne la correcta conservació. A més la forma de cúpula elimina la possibilitat de condensació.