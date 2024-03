El Museu Diocesà exposarà mig centenar d'obres de Pablo Picasso

El Museu Diocesà de Solsona exposarà des del proper dia 14 d’aquest mes una cinquantena d’obres de Pablo Picasso procedents del Museu de Barcelona. Es tracta d’un préstec excepcional del Museu Picasso que, alhora, inaugurarà la nova sala d’exposicions temporals de la galeria de la capital del Solsonès, segons van indicar responsables de la iniciativa. Sota el títol Picasso. Territori, costums i tradicions populars catalanes, s’exposaran obres que es mostraran en quatre àmbits diferents segons la relació de l’universal artista amb el camp, la ciutat, l’espai domèstic i la seua estada a Gósol. L’estiu del 1906, un jove Pablo Ruiz Picasso de 24 anys va viatjar a aquesta població del Berguedà. En menys de tres mesos va arribar a crear més de tres-centes peces, entre olis, aquarel·les i dibuixos, algunes de les quals es veuen com a precedents directes de Les senyoretes d’Avinyó, que va pintar quan va tornar de París. Els va pintar gràcies a la relació amb la gent del poble que li va servir d’inspiració, segons estudiosos del pintor malagueny.

Les mateixes fonts van indicar que la col·lecció arribarà amb fortes mesures de seguretat i romandrà sota vigilància constant i blindada, tal com marca el protocol de seguretat del museu. La col·lecció serà al Museu Diocesà de Solsona fins al 15 de juliol d’aquest any. La iniciativa compta amb la col·laboració de la conselleria de Cultura, el bisbat del Solsona i el consistori.En la inauguració intervindran el director del Museu de Solsona, Carles Freixes; el bisbe de Solsona, Francesc Conesa; la directora general del Patrimoni Cultura de la conselleria, Sònia Hernández; el director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon; l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert; i la comissària de l’exposició i conservadora del Museu Picasso, Claustre Rafart. Durant aquest any la pretensió del Museu Picasso és treballar per valoritzar la seua col·lecció, de més de 3.500 obres, i posar en relleu la intensa relació del pintor universal amb Catalunya, segons fonts del Museu.