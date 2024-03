Rebaixen restriccions per la sequera en granges de 6 pobles

La Comissió Interdepartamental de la Sequera va acordar ahir flexibilitzar les restriccions per la sequera a granges de bestiar i explotacions agrícoles de municipis de les conques internes, ara en fase d’emergència. Això beneficia sis municipis del Solsonès: Solsona, Navés, Olius, Pinós, Riner i Clariana de Cardener. Tots ells es van mostrar molt crítics amb les retallades en el subministrament de les explotacions, al considerar que feien perillar la seua continuïtat.

La Generalitat no aplicarà la reducció del 50% en l’ús de l’aigua, prevista inicialment en el Pla d’Emergència per Sequera (PES), a les granges on l’activitat se centri en femelles reproductores. Per assegurar la supervivència dels animals en negocis que no són d’engreix, com la producció de llet, es flexibilitzarà aquesta reducció si s’elabora un pla d’estalvi. L’objectiu és evitar el sacrifici de bestiar per adaptar-se a les retallades d’aigua. La Generalitat posarà a disposició dels ramaders un formulari per ajudar-los a fer de forma àgil aquest pla.Quant al sector porcí, s’estableix una reducció automàtica. Concretament, es passarà del 50% a l’11% per animals d’engreix de 20 a 100 quilos, i del 50% al 18% per a garrins entre 6 i 20 quilos, sempre que ho tinguin acreditat en el pla de gestió de dejeccions. També s’acceptarà com a mesura per complir les restriccions que es buidi l’explotació durant un període de temps per després poder omplir dipòsits. Hi haurà un pla de xoc per donar cobertura a les granges que es quedin sense aigua mitjançant el transport de cisternes a les explotacions connectant-les als punts d’aigua més pròxims.Quant als cultius llenyosos, la reducció no serà del 80%, sinó d’un percentatge que permeti la supervivència dels arbres amb una garantia de cabal del 20%. L’alcalde de Riner i president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà, va indicar que “aquesta reconsideració ens tranquil·litza, encara que no abaixem la guàrdia, ja que han fet falta moltes mobilitzacions”. Per un altre costat, a remarcar que totes les mesures s’han de prendre “amb mirada rural, ja que no se’ns pot tractar tots per igual: es juga amb el futur de les famílies”. També es va donar llum verda a dessaladores per garantir instal·lacions turístiques (més informació a la pàgina 32).