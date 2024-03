Picasso arriba a Solsona

Més de mig centenar d’obres de Picasso, entre dibuixos, pintures i escrits dedicats a les tradicions populars catalanes, s’exhibeixen des d’ahir a la nova sala d’exposicions temporals del renovat Museu Diocesà de Solsona. Segons la comissària de l’exposició, Claustre Rafart, és el llegat de l’artista en la seua vida per terres catalanes, que van impregnar la seua manera de treballar i que va definir com a “geografia picassiana”.

L’exposició dedicada a Picasso es barreja amb objectes de la col·lecció del museu. Podem veure des d’un exvot (ofrena) de l’artista malagueny al costat d’un altre del santuari del Miracle, un enterrament, un carnaval o una corrida de toros. Per a Rafart, Picasso “va viure intensament les seues estades a Gósol, Cadaqués, Ceret, Horta de Sant Joan, Perpinyà o Barcelona, i van quedar reflectits a la seua obra”.Segons el director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon, bona part de l’obra que s’ha traslladat a Solsona és de la col·lecció inèdita que forma part de les més de 4.200 obres que Picasso i la seua família van llegar al Museu de la capital catalana. Guigon va explicar que és igualment inèdit portar al territori aquesta perspectiva de l’obra de Picasso, lligada a tradicions catalanes i coincidint amb el 50 aniversari de la mort de l’artista, que culminarà aquest any amb una exposició a París relacionada amb la trajectòria d’artistes catalans.La presentació va ser a la sala on s’exposa una de les perles del museu, el Sant Sopar de l’església de Santa Constança de Linya de Navès. La responsable de museus de la Generalitat, Sònia Blasco, va qualificar l’exposició d’“excepcional”. “És una ocasió de veure l’obra de l’artista fora dels circuits habituals”, va dir. L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va titllar el dia com a “històric per al museu” i una oportunitat per donar a conèixer les seues més de 2.500 peces. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va dir que l’exposició és un motiu per redescobrir la riquesa del museu de Solsona. El director del Museu, Carles Freixes, va conduir l’acte.

Un apartat per a Gósol, on va viure l’artista

L’exposició de l’universal artista malagueny dedica un espai específic a Gósol, població del Berguedà que administrativament depèn de Lleida, en la qual l’artista va viure l’estiu del 1906 i que va marcar la seua trajectòria. En aquesta etapa va focalitzar el seu interès en les tradicions i costums ancestrals catalans.Aquesta mostra destaca un apartat dedicat al camp, els seus costums, celebracions, la manera de ser dels seus habitants i també recull un apartat dedicat a la ciutat i un altre a l’àmbit domèstic com a espai de debat. La mostra es podrà veure fins al 15 de juliol.