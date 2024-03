Dones que desafien estereotips amb classes de mecànica i soldadura a Olius

Entendre com i per què arranca un vehicle, conèixer els sistemes de suspensió, direcció i frens, a més d’adquirir nocions bàsiques dels diferents tipus de soldadura són alguns dels motius que han portat una dotzena de dones a participar en el curs de mecànica bàsica i soldadura a l’Escola Agrària del Solsonès, a Olius. Ho fan per guanyar autonomia i confiança a l’hora de portar a terme múltiples tasques de reparació i instal·lacions més quotidianes. És un taller exclusivament dirigit a dones i una aposta ferma per la creació de nous referents en sectors tècnics encara masculinitzats. La coordinadora del taller, Anna Winfield, va assegurar que amb aquest s’aconsegueix fer un pas endavant en la reapropiació, com a dones, d’uns sectors que històricament han estat dominats per homes.

Algunes de les participants en les pràctiques de soldadures aquesta mateixa setmanaescola agrària del solsonès

Winfield va assegurar que es van superar les expectatives previstes inicialment per participar en el taller i moltes dones s’han quedat sense poder entrar-hi. “Vam haver de tancar la inscripció abans del previst perquè no teníem capacitat per acollir més dones”, va dir. Va afegir les dificultats per trobar formadores en aquestes temàtiques concretes però el fet que siguin dones “també permet donar aquesta referencialitat, que és molt important per a les participants”, “Se senten molt còmodes i són molt participatives. Senten més llibertat per expressar-se. Està sent tot un èxit.”

Per la seua part, la directora del centre, Isabel Rovira, va apuntar que les participants ja han sol·licitat més formacions en altres àmbits. Les alumnes estan animades per fer una segona part de formació i el centre ja està avaluant impartir formacions d’electricitat, fusteria o lampisteria, entre altres sectors. El curs va començar el dia 6 i acaba avui.