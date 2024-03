Torà i Biosca tindran bus escolar a Solsona

El consell del Solsonès ha obert el procés de licitació per crear una nova línia de transport escolar per al curs 2024-2025 per als alumnes dels municipis de Torà i Biosca, pertanyents a la comarca del Solsonès des del juny del 2023. La consellera comarcal d’Educació, Sara Vilches, va explicar que la setmana passada el consell va rebre la resolució del departament en la qual s’informa que a partir del curs vinent els alumnes de Secundària de Torà i Biosca tindran el seu institut de referència a Solsona en lloc de Guissona, com fins ara. El canvi de comarca d’ambdós municipis ha provocat que a aquests alumnes se’ls assigni un nou centre educatiu de referència al Solsonès. Vilches va afegir que serà el departament d’Educació el que s’encarregarà de finançar aquesta nova línia de transport per a alumnes d’estudis de Secundària obligatoris, que iniciarà el trajecte a Torà, passarà per Biosca i Llobera i arribarà fins a la capital del Solsonès. “Serà una línia específica per a aquests municipis i incorporem també els de Llobera ja que per proximitat ens ve millor.” Va afegir que aquest és un dels serveis que s’han de traspassar per fer efectiu el traspàs de la Segarra al Solsonès. Les famílies també podran accedir a les subvencions del consell del Solsonès per cobrir despeses de transport i menjador.

Per un altre costat, Sara Vilches va assenyalar que les famílies no tenen l’obligació de canviar de centre educatiu si l’oferta de l’institut de Guissona els convenç més que la del Solsonès. No obstant, va assenyalar que el transport fins a Solsona el tindran gratuït mentre que no serà així si es mantenen a Guissona. Per una altra banda, els alumnes d’educació Primària dels dos municipis tenen com a centre de referència el col·legi Sant Gil de Torà.

D’altra banda, per als alumnes que cursen estudis postobligatoris, el transport escolar no estarà subvencionat, ja que, atesa la normativa legal, no es preveu la gratuïtat d’aquest servei i la majoria no disposa de cobertura per a l’accés a l’institut. Segons indica Vilches, el departament va autoritzar que les places vacants del bus dels alumnes d’ESO de la línia de Cardona a Solsona es puguin ocupar pels alumnes d’estudis postobligatoris. “També ho intentarem a la línia de Torà i Biosca”, va dir.