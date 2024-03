Centenars de persones assisteixen a una nova edició del Mercadal de Torà

Torà va celebrar ahir divendres la quinzena edició del Mercadal, jornada que coincidint amb el dia de celebració del mercat setmanal la localitat dedica a mostrar com era fa cent anys. En aquest sentit, el Mercadal va comptar amb la participació d’unes seixanta parades de productes de quilòmetre zero i artesans que es van distribuir pel centre històric, a les quals es van sumar les parades que habitualment participen en el mercat setmanal, bàsicament de roba i verdura i fruita.

El certamen, que es va allargar durant tot el dia com ja es va fer l’any passat (fins llavors acabada al migdia), va reunir centenars de visitants. De fet, ja s’ha convertit en una cita obligada per a molts coincidint amb la festivitat del Divendres Sant. Com a novetat, es va oferir als participants una fideuà popular per dinar.Entre els atractius val a destacar la tradicional mostra de formatges de proximitat que es va completar amb una demostració d’oficis antics i una exposició d’antigues eines, així com parades d’antiguitats. Per als més petits hi havia jocs gegants i el Mercadal va ser amenitzat amb una cercavila de diferents bèsties (gegants), entre les quals hi havia el Brau Constantí i la Lloca (presentada en la passada edició del Carnaval de Brut i la Bruta), una altra cercavila medieval celta i un espectacle teatral als antics safarejos.Durant la jornada també van obrir les portes els museus locals com la Fusteria Ventureta ubicada a la plaça de l’Hostal, el Museu de Cal Gegó, al carrer Baix, i l’antic forn de pa al carrer del Forn.Malgrat l’afluència massiva de públic, els paradistes consultats van coincidir que semblava menor que anteriors edicions, encara que també van apuntar que des de la covid s’ha ampliat el recorregut i els visitants estan més dispersos.