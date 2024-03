Locals buits del nucli antic de Solsona s'omplen amb fotografies antigues de gran format sobre tradicions i oficis

El baster Josep Viñals, el ganiveter Joan Costa i l'espardenyer Jaume Fornell són tres dels protagonistes que apareixen a les fotografies antigues de gran format que, fins a finals d'any, es podran veure en diferents aparadors de locals buits del nucli antic de Solsona. Es tracta d'una mostra que consta de 22 fotografies en vinil que reivindiquen manifestacions tradicionals i oficis artesans del segle XX. Les imatges s'han repartit al llarg del principal eix comercial del nucli antic i s'han col·locat en aparadors buits de deu locals comercials. Es tracta d'una iniciativa conjunta entre el Museu de Solsona i l'Ajuntament, a través de l'Agència de Desenvolupament Local. A banda dels oficis, a la mostra també s'hi poden trobar imatges de les caramelles, del ball de bastons, de Sant Antoni Abat o dels trabucaires i les contradanses. El director del Museu de Solsona, Carles Freixes, ha explicat a l'ACN que es tracta d'imatges que van des del segle XIX fins als anys cinquanta del segle XX i que s'han instal·lat al carrer Castell, la considerada com a "espina dorsal" del nucli antic de Solsona.

'Solsona. Territori i arts i tradicions populars catalanes' és una iniciativa que complementa la temàtica de l'exposició temporal que actualment hi ha al Museu de Solsona i que fa dialogar obres de Pablo Picasso amb objectes de la col·lecció etnogràfica de l'equipament solsoní. La mostra porta per nom 'Picasso. Territori i arts i tradicions populars catalanes' i compta amb el préstec d'una cinquantena d'obres del Museu Picasso de Barcelona. Freixes explica que han volgut que la programació que s'ha fet al voltant de Picasso no es quedi només dins del propi museu sinó que surti al carrer i, per això, han volgut fer "un diàleg amb les arts i tradicions populars catalanes de Solsona".

L'exposició també vol servir per donar visibilitat a locals comercials en lloguer. Aquests aparadors tenen una fitxa informativa amb un codi QR per escanejar que permetrà als emprenedors accedir a una calculadora de viabilitat de qualsevol tipus de negoci. Funciona a partir d'un programari que té en compte múltiples variables com ara el sector de negoci, la superfície del local, la rendibilitat esperada i els costos fixos, entre d'altres.

No és la primera vegada que aparadors d'immobles desocupats de Solsona es converteixen en espais expositius. L'any 2022, l'Agència de Desenvolupament Local també va posar en valor el petit comerç amb fotografies d'establiments històrics al llarg dels carrers del Castell i de Sant Miquel.

Una de les fotografies de la mostra sobre oficis i tradicions a Solsona

Una persona observa una de les fotografies instal·lades en un local buit de Solsona

Una fotografia de gran format en un local buit de Solsona