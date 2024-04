Olius recupera les caramelles amb diverses cantates pel municipi

El municipi d’Olius ha recuperat aquest any les tradicionals caramelles després d’haver quedat interrompudes per la pandèmia. Amb les ganes i predisposició dels veïns es van cantar a les quatre parròquies: Castellvell, Brics, Sant Just i Olius. A causa de la pluja del cap de setmana passat, alguna cantanta es va traslladar a un dels punts més emblemàtics del municipi com és la cripta d’Olius. La jornada va comptar també amb un dinar de germanor.