Donen a conèixer l'Associació Forestal Vall de Lord i els projectes forestals

L’Associació Forestal Vall de Lord ha organitzat aquesta setmana una visita guiada a membres de l’entitat empresarial AECOC per donar a conèixer els seus objectius, com millorar la viabilitat econòmica del sector forestal local i fomentar l’ús de la biomassa per a la producció d’energia verda, així com la creació de llocs de treball locals per a persones en risc d’exclusió. També van donar a conèixer l’oferta de formació especialitzada.