Mor un conductor de Pinós en un accident de trànsit a Llobera

Un conductor de Pinós de 76 anys va morir ahir al migdia al xocar amb la furgoneta contra un camió a la carretera de la carretera C-451 al terme municipal de Llobera (Solsonès), segons va informar el Servei Català de Trànsit. Al tràiler viatjaven dos persones que van resultar il·leses.

L’accident es va produir a les 12.13 hores en el quilòmetre 47 en una intersecció. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, es va registrar una col·lisió entre un camió i una furgoneta. A causa del xoc, va morir el conductor i únic ocupant de la furgoneta, D.F.D., un veí de Pinós de 76 anys. Fins al lloc del sinistre van acudir quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dos unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El sinistre va obligar a donar pas alternatiu, la qual cosa va provocar algunes retencions. Amb la d’ahir ja són sis les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les comarques lleidatanes, tres menys respecte al mateix període de l’any passat, quan se’n comptabilitzaven nou. L’anterior sinistre mortal es va produir el 7 d’abril, quan un home de 38 anys va morir després de perdre el control de la seua motocicleta i xocar contra una paret al carrer Balmes de Bellpuig. Al gener hi va haver tres sinistres mortals més a Lleida, Llardecans i Aitona, mentre que a començaments de març va morir un conductor de 67 anys al caure per un desnivell d’uns quatre metres a Artesa de Segre. A les carreteres de Catalunya, aquest any han perdut la vida 34 persones, segons Trànsit.