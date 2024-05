Les pluges alleugen restriccions al proveïment en tres municipis del Solsonès

Els municipis de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers, al Solsonès, i de Gósol, a la comarca del Berguedà tot i que depèn administrativament de Lleida, van sortir ahir de l’estat d’excepcionalitat per sequera i van passar al d’alerta gràcies a l’augment de reserves que han comportat les precipitacions de l’abril, encara que sense comptabilitzar encara les dels últims dies.

Són municipis que se subministren de la capçalera del Llobregat, que ha experimentat un important augment de cabal. Segons fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el consum que poden fer els municipis en alerta és de 250 litres per habitant i dia, mentre que en situació d’excepcionalitat és de 230, de 210 els que estan en preemergència i de 200 els que es troben en fase d’emergència.

L’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, va indicar que és una molt bona notícia per al municipi, que se subministra de captacions del Cardener, afluent del Llobregat, i de fonts pròpies. Tanmateix, Solsona, Pinós, Riner, Clariana de Cardener, Navès i Olius continuen en fase d’emergència 1 i per aquesta raó només els corresponen 200 litres per habitant al dia. Aquests es proveeixen dels pantans del Cardener, en concret de la Llosa del Cavall, a Navès, que emmagatzema 17,9 hm³ i es troba al 22,4% de la capacitat; i de Sant Ponç, a Clariana, que té 7,7 hm³ i està al 31,8%. Les reserves a les conques internes estan al 21,2% gràcies a les pluges del mes passat, encara que la situació continua sent crítica.Per la seua part, el president de la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès, Daniel Rovira, on s’integren cinc dels sis municipis en emergència a excepció de Navès, que és dins de la del Berguedà, va indicar que cap d’aquests ajuntaments no ha rebut cap avís de sanció i s’estan complimentant tots els requisits, en especial pel que fa al subministrament de les granges, que intenten gastar menys recursos dels que se’ls han designat, va indicar.