Projecten una rotonda setmanes després de l'accident mortal

La conselleria de Territori està redactant el projecte per millorar la seguretat viària a l’encreuament de les carreteres C-451 i LV-3002, al municipi de Llobera. Està previst construir una rotonda, que substituirà l’actual glorieta partida i que suposarà una inversió de 700.000 euros. Així ho van assegurar aquest dimecres el secretari d’Infraestructures, Marc Sanglas, i el director d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat, als alcaldes afectats per aquest punt negre. El passat 16 d’abril va morir allà un veí de Pinós, la qual cosa va provocar enèrgiques protestes del territori.

Els alcaldes de Biosca, Llobera, la Molsosa, Olius, Pinós, Riner i Torà van comparèixer el passat 30 d’abril juntament amb veïns d’aquestes poblacions per reclamar solucions “urgents” en aquest encreuament, que condueix a l’Hostal del Boix i on s’han registrat set accidents en els últims cinc anys, segons el Servei Català de Trànsit. L’últim d’aquests va resultar mortal. A aquesta xifra se li sumen altres incidents de menor entitat, que de vegades no queden registrats en les estadístiques de sinistralitat. Segons els alcaldes, en aquest punt la circulació és contínua, ja que centralitza el trànsit procedent del sud del Solsonès, juntament amb el que passa per la via de Solsona a Biosca. L’encreuament té molt poca visibilitat, sobretot a l’hivern amb boira.La nova rotonda estarà il·luminada i també s’actuarà en una altra intersecció situada a uns 300 metres de distància, on també hi ha una rotonda partida. En aquest punt es planteja eliminar els girs a l’esquerra, innecessaris quan es construeixi la nova rotonda. La intenció de la conselleria és finalitzar la redacció del projecte a la tardor per poder executar les obres a continuació. Mentrestant, s’estudiarà la incorporació a curt termini d’altres mesures per guanyar seguretat viària, com poden ser la millora de la senyalització vertical i horitzontal o la implantació d’elements que obliguin els conductors a reduir la velocitat.