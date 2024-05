Vora dos-cents expositors a la 71a Fira de Sant Isidre

Un total de 168 expositors participaran en la 71a edició de la Fira de Sant Isidre aquest cap de setmana. El certamen dedicarà espais a l’automoció, l’artesania, la indústria, el comerç, la maquinària agrícola i una zona dedicada a la Fira de Bestiar. En total ocuparà una superfície de 40.000 metres quadrats. Durant tot el cap de setmana els visitants podran participar en una sèrie d’exposicions, concursos i activitats.

Com a acte previ a la fira, avui divendres se celebrarà a la plaça de Sant Isidre un maridatge de vins, cerveses i formatges acompanyat amb música en directe. L’acte està organitzat pel Gremi d’Hostaleria del Solsonès. També hi haurà un apartat per a l’exposició de maquinària agrícola d’època i una trobada de vehicles clàssics i japonesos, a més de motos clàssiques.D’altra banda, l’associació solidària Petjades del Solsonès ha anunciat que, després de diversos anys organitzat la Caragolada Solidària, ha decidit passar el testimoni a una nova entitat que comptarà amb tot el seu suport per posar en marxa aquesta activitat. Durant els dies de la Fira de Sant Isidre també hi haurà actuacions musicals, exhibicions i espectacles al carrer.