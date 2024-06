Cau una banda criminal que va robar en una casa a Solsona

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris a habitatges, en un operatiu que s’ha saldat amb l’arrest de cinc persones (quatre homes i una dona) d’entre 27 i 64 anys. La banda actuava principalment a Barcelona, malgrat que també se li atribueixen assalts a cases a Solsona, Berga, Puig-reig i Avià. La policia catalana va iniciar les investigacions el mes d’octubre passat arran d’una denúncia d’un robatori amb força al barri de Sant Martí de la capital catalana, que es va relacionar després amb la identificació d’una persona amb diversos objectes de dubtosa procedència i que van ser reconeguts per la víctima del robatori. Després d’altres fets delictius ocorreguts al barri de Sant Martí, l’equip d’investigació de la policia catalana va aconseguir informació sobre els membres del grup, i van comprovar que, presumptament, tenien una “gran activitat delictiva” i complien diferents rols dins de l’organització.

Els Mossos van constatar que els arrestats seleccionaven prèviament els domicilis i, quan trobaven l’objectiu, es dedicaven a fer vigilàncies. Acostumaven a caminar separats simulant no conèixer-se, fent canvis d’itineraris sense sentit, i anaven al domicili un mínim de dos vegades abans de cometre el robatori. Observaven el tipus de pany i col·locaven marcadors a les portes de les cases que els interessaven. Al cap d’unes hores tornaven per comprovar si el marcador continuava al mateix lloc i així obtenien informació de la rutina dels inquilins. La banda tenia una gran mobilitat per tot el territori català, però també la resta de l’Estat i internacionalment. Els seus integrants canviaven de residència sovint per continuar delinquint i dificultar la tasca policial. Fruit de la investigació, els agents van poder acreditar que van cometre un total de vuit robatoris en diferents domicilis i unes altres dos temptatives. Els detinguts, que acumulaven onze antecedents per robatoris a domicilis, van passar a disposició del jutge a Barcelona.