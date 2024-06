Ensenyen els habitants de cases aïllades a protegir-se davant de focs

Un incendi que avança a una velocitat de més d’1,5 quilòmetres per hora escapa de la capacitat d’extinció dels serveis d’emergències. Així ho va advertir ahir el responsable de la regió central dels Bombers de la Generalitat, Santi Lleonart. Això ha portat a elaborar protocols perquè els veïns d’urbanitzacions i masies puguin defensar-se del foc en el cas que no arribin a temps els serveis d’emergències.

Tots aquests procediments es van presentar ahir dijous davant d’un centenar de persones al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya de Solsona, en una trobada coordinada pel departament d’Interior.Només al Solsonès hi ha un miler de masies i habitatges aïllats, mentre que Catalunya té 1.443 urbanitzacions. Per a Lleonart, el moment crític d’un incendi es prolonga per espai d’entre cinc i deu minuts. “És la columna de fum que solem veure passar a l’horitzó”, va explicar, i va apuntar que la majoria d’habitatges a Catalunya estan preparats per suportar aquest lapse de temps. Per aquesta raó, el més recomanable és tancar portes, finestres i persianes, confinar-se juntament amb la família en un mateix punt de la casa i esperar que passi l’incendi.Per a Lleonart, intentar escapar-se de l’incendi no és el més recomanable, ja que el foc “pot atrapar-te i envoltar-te”. En aquest sentit, considera que un confinament correcte permet garantir la supervivència davant del primer impacte. Va explicar també que, de forma prèvia, és important mantenir per seguretat franges de protecció preventives netes de combustibles fins als habitatges de cinc metres o més.

Aquest any es posarà en marxa el sistema d’avisos mitjançant missatges de telefonia mòbil

Lleonart va manifestar, finalment, que aquest any es posarà en marxa el sistema d’avisos mitjançant missatges de telefonia mòbil a veïns de zones afectades per un incendi. Aquests missatges s’enviaran des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Per la seua part, la caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra, Trini Bardolet, va explicar que, davant d’un incendi, es tanquen els accessos a la zona afectada i les evacuacions s’anuncien porta a porta i es duen a terme de forma coordinada, ja sigui explicant la sortida o bé en comboi fins al punt de recepció.

Solucions per al caos previ a l’arribada de les emergències

La directora dels serveis territorials d’Interior a la Catalunya Central, Elena Roca, va explicar que la jornada pretén oferir solucions a moments com els previs a l’arribada dels serveis d’emergències. Va manifestar també que la situació actual d’alt risc d’incendis, agreujat pel canvi climàtic, porta a plantejar protocols especials d’actuació especial per als veïns que viuen en zones aïllades. Aquest protocol ha estat coordinat entre tots els serveis d’emergències. De tots aquests, ahir dijous van participar en la jornada de Solsona el cap de l’Àrea Bàsica d’Agents Rurals, Jordi Carrasco; la responsable de Protecció Civil de la Catalunya Central, Agnès Centellas; el responsable territorial de la Catalunya Central del Sistema d’Emergències Mèdiques, Jordi Calafell; el cap de la regió d’Emergències de Bombers, Santi Lleonart, i la caporal de Mossos d’Esquadra de la regió, Trini Bardolet.