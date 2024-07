Solsona engega una campanya per garantir el traspàs de negocis que busquen relleu per jubilació

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

'De mà en mà' és l'eslògan que ha escollit l'Ajuntament de Solsona per promocionar el traspàs de negocis que busquen relleu per jubilació. Està previst que en els propers 5 o 6 anys es jubilin els propietaris de 19 establiments comercials, 14 dels quals es troben al nucli antic del municipi. Un d'ells és la Perfumeria Torres, que tancarà portes el 30 d'agost si no troba relleu. La seva propietària, Carme Torres -que porta 40 anys al capdavant del negoci-, diu que li agradaria molt que algú li agafés el relleu: "Veure el comerç tancat fa molta llàstima". La campanya farà, d'una banda, una inversió publicitària a les xarxes socials i, de l'altra, un acompanyament personalitzat a les persones reemprenedores.