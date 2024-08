Detinguts per conrear marihuana en una zona boscosa de la Ribera Salada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir dimecres passat dos homes, de 32 i 20 anys, per conrear marihuana en una zona boscosa de la Ribera Salada. La investigació es va iniciar a mitjans de juliol, quan es va tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana al costat de la Ribera Salada, a Castellar de la Ribera, al Solsonès.

Els agents van detectar tres camps de cultiu i dos basses d’aigua artificial per poder regar. En un dels camps de cultiu ja havien tallat totes les plantes, aproximadament unes 600, i entre els altres dos n’hi havia un total de 570 d’uns dos metres d’altura. A uns 200 metres, la Policia també va descobrir una zona d’acampada on els cultivadors feien vida nocturna i des d’on vigilaven l’entorn davant de possibles assaltants. Els Mossos van explicar que aquest tipus de plantacions són propícies en èpoques estivals a prop dels cursos dels rius, dels quals capten l’aigua amb bombes de succió. Llavors, els responsables canalitzen l’aigua fins a basses artificials construïdes en zones elevades i poder regar les plantacions per decantació. La setmana passada es va desmantellar una gran plantació de marihuana, amb un total de 2.949 plantes, entre Àger i Os de Balaguer.