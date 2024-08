L'empremta literària de la ciutat de Solsona en una ruta

La ruta inclou el pas per la plaça de Sant Joan, on una placa mostra un poema de Segarra. - MAR MARTÍ/ACN

La cooperativa Solsona Experience ha posat en marxa en col·laboració amb Òmnium Cultural la proposta Solsona, inspiració literària, una ruta que s’estrenarà el 6 de setembre, coincidint amb la festa major, i que discorre per diversos llocs de la capital que s’esmenten en poemes, novel·les, assajos, obres de teatre o llegendes, informa l’ACN.

La proposta, amb el format de visita guiada, inclou una àmplia varietat d’enfocaments. Així, Josep Pla ressenyava l’any 1961 en la seua Guia de Catalunya que la característica principal de Solsona és “una tranquil·litat i pau encantadores, deslligades de l’època que vivim,” mentre que set dècades abans, el 1898, Benito Pérez Galdós es referia a la ciutat com “una de les més lletges i tristes de la cristiandat” a la seua novel·la Un voluntari realista.

Albert Colell, guia turístic i soci de Solsona Experience, explica que amb aquesta proposta han volgut “incloure tots els gèneres possibles, ja siguin d’autors locals com forans que s’hagin inspirat en Solsona”.Entre els autors que descobriran els visitants es troben també Josep Maria de Sagarra, Josep Vicenç Foix o els solsonins Raül Garrigasait i Ramon Valls.La visita arranca al Portal del Pont, l’entrada principal de la ciutat a finals del segle XVIII, i discorre per diferents punts del nucli antic com ara la plaça de Sant Joan, on una placa mostra un poema de Josep Maria de Sagarra.