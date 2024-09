Impulsen regular l'accés motoritzat als camins locals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La necessitat d’evitar aglomeracions i col·lapses en camins rurals del municipi d’Odèn ha portat el consistori a impulsar la regulació d’aquestes vies i per a això ha elaborat un inventari per detallar els usos. L’alcalde, Albert Solé, va explicar que l’objectiu és regular l’accés motoritzat i “per a poder portar-ho a terme hem de tenir la radiografia del que tenim, tant de les pistes forestals privades com de les públiques”, va dir. El consistori ha organitzat avui una xarrada veïnal per donar a conèixer les regulacions i legislacions vigents a cada camí. El primer edil va afegir que hi ha molts “mites al voltant del que es pot fer als camins”, va dir. En aquest sentit, va apuntar que qualsevol regulació comptarà amb el consens de tots els veïns, ja que l’aglomeració de vehicles i l’entrada a finques particulars afecta tothom i tot l’any, malgrat que s’incrementa en la temporada de bolets i a l’estiu.

Per un altre costat, el primer edil va apuntar que “ordenar” els camins ha d’evitar també situacions incíviques, robatoris en finques o explotacions agrícoles i “buscar un equilibri” entre els turistes i la gent del territori. Un dels camins és el d’accés a la muntanya d’Alinyà al municipi de Fígols.