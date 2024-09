Les escoles agràries inicien el nou curs

Ordeig en la inauguració del curs a l’Escola d’Olius. - C. A

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va inaugurar ahir a Olius el curs de les escoles agràries de Catalunya, que comença amb més de 700 alumnes matriculats en els cicles formatius de grau mitjà i superior, i ho va fer des del centre d’Olius, que el 2025 farà 50 anys. El nombre de dones que es matriculen en aquestes escoles augmenta, passant del 26,5% del curs passat al 27,1% d’enguany. Pel que fa a la formació contínua, la xifra d’assistents s’ha incrementat un 10,8% i el 2023 va arribar als 7.802 alumnes. Ordeig va destacar que el futur agroalimentari passa “sense lloc a dubte” per “incorporar el talent, els coneixements i les destreses adquirides a través de les escoles agràries i els centres tecnològics”. Aquest curs l’Escola Agrària del Solsonès s’ha convertit en un centre coordinador d’FP integrada del sector forestal, juntament amb el centre del Pirineu i el de Santa Coloma de Farners. “Els centres de formació professional integrada serveixen per connectar més directament amb cada sector, forestal, ramader, vitivinícola, agrícola i de la indústria alimentària, i ser més eficients en la formació dels professionals”, va dir el responsable de coordinar aquest centre, Joan Minguet, que va afegir que a partir d’ara els centres oferiran 5 certificats professionals d’FP integrada, per continuar ampliant l’oferta a mitjà termini. Les escoles agràries posen el punt de mira en la internacionalització dels estudis, i el curs passat fins a 68 alumnes van fer formacions a l’estranger.