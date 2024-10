Propostes d'alumnes de tercer d'ESO per al pressupost participatiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alumnes de tercer d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona preparen propostes per als pressupostos de l’ajuntament dins de l’assignatura optativa de Participació Ciutadana. La setmana passada van rebre la visita de la regidora Pilar Viladrich, encarregada d’aquest procés.

L’objectiu és decidir com es vol que sigui la ciutat en un futur. Amb aquesta finalitat l’alumnat està treballant en la proposta del consistori amb el lema Què faries amb 100.000 euros per al municipi? Abans del dia 13 es faran arribar les propostes per tal de contribuir a la millora del municipi.D’altra banda, aquest curs l’institut ha iniciat un intercanvi de llarga durada amb l’escola Carlo-Schmid-Oberschule de Berlín, com una oportunitat per millorar l’aprenentatge de la llengua anglesa, descobrir una altra cultura i créixer personalment.El centre també va entregar a finals del mes passat els premis ImpulsFP que han distingit diversos alumnes en les categories d’emprenedoria, innovació i excel·lència.