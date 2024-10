El Tour du Lord supera els 60.000 participants en cinc edicions

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tour du Lord, la iniciativa cicloturística que va nàixer per promocionar el comerç local i la zona de la Vall de Lord a partir de la passió pel ciclisme, ha superat els 60.000 participants i les 23.000 pernoctacions en les cinc edicions del seu recorregut. Impulsat per Jordi Vallès i David Ariño, de Sant Llorenç de Morunys, es compon d’una sèrie d’itineraris per a bicicleta gratuïts que transcorren pel Solsonès i altres comarques. Així, el Tour du Lord aixeca passions combinant l’esport, el coneixement del territori i la solidaritat, i ja és tot un referent entre els aficionats a l’esport. Mostra d’això és la festa en la qual es va convertir la final d’aquesta edició, celebrada el passat 12 d’octubre, que va congregar centenars d’aficionats que van animar uns vint-i-cinc esportistes.

Per la seua banda, Vallès explica que la idea va sorgir durant la pandèmia de coronavirus per ajudar la gent i negocis dels pobles de la Vall de Lord. “L’objectiu inicial està més que complert, però continuem treballant perquè això continuï creixent”, va afirmar. Va recordar que participar-hi és totalment gratuït i que el seu consell per als participants és “gastar-vos en mitjanes de vedella el que us gastaríeu en les inscripcions”. Així les coses, hi ha l’opció d’adquirir un passaport que dona accés a diferents recompenses per cada etapa acabada, a més d’informació detallada sobre la zona.