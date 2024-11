Obres de millora als camins de l'Eix Vilaró i de la Serralada de Riner

Riner ha acabat les obres de millora dels camins Eix Vilaró i de la Serralada, una actuació que beneficia veïns d’aquesta zona al tractar-se de dos vies que vertebren el municipi. Els treballs s’han portat a terme als trams que presentaven més problemes de desgast i degradació del ferm. Aquest projecte té un pressupost de 138.188 euros i ha comptat amb una subvenció de 124.369 euros del departament d’Agricultura, dins de la línia d’ajuts per millorar accessos a nuclis rurals de muntanya. L’Eix Vilaró és una de les vies més importants del municipi de Riner i pobles pròxims que connecta amb moltes masies. Era una carretera estreta amb pendent, sense vorals i molt utilitzada per vehicles agrícoles, que han anat incrementant el desgast, provocant clots i altres problemes. En referència al camí de la Serralada, tres dels trams estaven molt desgastats pel trànsit rodat i per les contínues reparacions del ferm per les fuites d’aigua de la canonada que passa per aquest camí.

Els treballs, que ha portat a terme l’ajuntament de Riner, han consistit en la utilització d’àrid reciclat a la base del ferm, s’ha compactat el terreny i s’ha substituït l’aglomerat asfàltic deteriorat per un altre de nou. En total, s’han millorat 0,517 quilòmetres, beneficiant principalment el municipi de Riner i, indirectament, el de Llobera, ja que el de la Serralada passa per aquest municipi per accedir a la carretera LV-3002.