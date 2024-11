'#Rineréscultura' reuneix més de 1.500 persones

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El concert del duet eslau format per Svetlana Tovstukha (violoncel) i Jirí Václavík (contrabaix) celebrat al Pati de la Casa Gran del Miracle el mes passat, va tancar #Rineréscultura, el programa cultural d’estiu de l’ajuntament de Riner que aquest any va reunir més de 1.500 assistents repartits entre la vintena d’activitats portades a terme. Aquest any la música ha estat la gran protagonista de l’edició desenvolupada entre maig i octubre.

Així mateix, el programa va comptar amb activitats artístiques i festives i amb un ampli repertori musical que ha inclòs concerts de música antiga, música clàssica, jazz, música catalana o versions, entre altres propostes.L’alcalde de Riner, Joan Solà, es va mostrar molt satisfet del balanç de #Rineréscultura, “una aposta per atansar la cultura als micropobles”. Solà va defensar que iniciatives com aquesta “contribueixen a revitalitzar els pobles”. Considera que aquestes propostes són també un motor de promoció turística i econòmica que afavoreixen que els visitants coneguin punts de gran interès patrimonial com el Santuari del Miracle i dinamitzin serveis locals com restaurants, allotjaments i comerços.Les activitats van començar a la Casa Gran del Miracle amb el concert de Montserrat Isanta Duo, dins del Festival Itinera Parlem 2024, i amb xarrades com la que va impartir Xavier Guerrero, director de l’Associació per a les Nacions Unides (ANUE), en commemoració del 75 aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. A més a més, dins del programa musical val a destacar el concert Glòria de Händel a càrrec de l’Orquestra del Miracle en el marc del festival Espurnes Barroques. El vessant més cultural va venir de la mà de l’exposició Temps de torres, Riner medieval, i la taula redona sobre la importància dels micropobles.