El consistori posa límits a les renovables

L’ajuntament d’Olius està tramitant una reforma de les seues normes urbanístiques en la qual proposa aplicar dos limitacions a la implantació de parcs d’energies renovables al seu terme: en distància respecte al nucli urbà i les zones habitades, d’una banda, i en la potència que podrà s’hi podrà instal·lar.

La proposta de reforma urbanística es troba en fase d’exposició al públic per presentar al·legacions fins al 3 de desembre vinent. D’una banda, l’ajuntament d’Olius planteja limitar a deu mW (megawatts, milers de quilowatts) la potència de les plantes solars que puguin instal·lar-se al seu municipi i a 24 mW la dels parcs eòlics.

Per a les plantes solars, que només es podran ubicar en terrenys classificats com a agrícoles comuns o forestals, estableix una distància mínima de 500 metres respecte al nucli urbà per als de menys de 5 mW i d’un quilòmetre si superen aquesta potència; en tots dos casos amb l’obligació d’aplicar “criteris d’integració paisatgística” i, a més, amb la de no situar-se a menys de 500 metres d’“instal·lacions de la mateixa naturalesa” per a les plantes de 0,5 a cinc mW ni a menys de mil per a les d’entre cinc i deu. “Les plantes de producció industrial amb model d’explotació agrovoltaica” podran augmentar la potència un 50%.

Els parcs eòlics no podran estar a menys d’un quilòmetre del nucli urbà, ni tampoc a una distància menor de les àrees de Xarxa Natura 2000 si superen els 5 mW.

La proposta de l’ajuntament d’Olius també estableix que les línies de més d’un quilovolt hauran de discórrer soterrades “excepte si el traçat aprofita una infraestructura existent”, cas de les que puguin anar en paral·lel a carreteres o a cablejat de transport de tensió superior.