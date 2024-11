En vigor la regulació a la Llosa i Sant Ponç d'activitats lúdiques

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els plans d’usos recreatius dels embassaments de Sant Ponç i la Llosa del Cavall ja estan en vigor. El consell del Solsonès els va aprovar de manera definitiva després de més dos anys de la redacció. La senyalització de les zones de bany amb balises i la restricció temporal de l’accés motoritzat, a més de limitacions de velocitat per a les embarcacions que hi naveguin, són algunes de les mesures que contempla la nova normativa, que regula també el senderisme i altres activitats lúdiques a l’entorn dels embassaments.

En el cas del pantà de la Llosa del Cavall, el document prohibeix el bany a la zona de la cua de Guixers fins al pont de Valls, a la rasa de Vilamala i a la zona de la cua del Monegal per interès natural. Pel que fa a Sant Ponç, queda limitat el bany a la zona dels Golorons. També queda prohibit el bany per als gossos a les zones on així se senyalitzi.

Es restringirà l’accés motoritzat als camins fins als embassaments a l’estiu i Setmana Santa

En la mateixa línia, els plans d’usos prohibeixen l’acampada, ja sigui amb tendes, furgonetes o elements similars, mentre que la pernoctació a l’aire lliure queda limitada a excursions o travessies, en grups reduïts i només en horari nocturn.

La circulació motoritzada també es veurà limitada del 15 de juny al 15 de setembre i durant la Setmana Santa als camins que portin als pantans. Pel que fa a la navegació, si les embarcacions tenen més de 2,5 metres de longitud els usuaris estaran obligats a netejar i desinfectar les naus, mentre que hauran d’abonar a l’Agència Catalana de l’Aigua una taxa administrativa anual.

Al·legacions al pla de Sant Ponç van demorar-ne l’aprovació

Els plans d’usos recreatius s’han portat a terme a través d’un exhaustiu procés que ha durat més de dos anys i en el qual han participat el consell, l’ACA i els ajuntaments de Sant Llorenç de Morunys, Navès i Guixers, d’una banda, i els d’Olius, Navès i Clariana de Cardener de l’altra. En el cas del pla de Sant Ponç, va rebre diverses al·legacions, la qual cosa va demorar-ne la tramitació. Tots dos han tingut un cost total de 84.700 euros, finançats per l’ACA, el patronat de turisme del Solsonès i els consistoris que tenen aquestes infraestructures als seus termes municipals.