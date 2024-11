Autoritzen una planta solar a Olius de gairebé 30 MW de potència i més de 51.000 panells fotovoltaics

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció general d'Energia ha atorgat l'autorització administrativa prèvia i de construcció per crear un nou parc solar de 27,9 MW de potència instal·lada i 51.275 panells fotovoltaics en terreny de sòl no urbanitzable al municipi d'Olius, al Solsonès. El projecte Torregassa el promou l'empresa Forestalia i inclou també la construcció de línies soterrades de 30kV fins a la subestació transformadora de Torregassa i una de 110 kV fins a la subestació de Solsona. El pressupost total de la instal·lació suma 18,4 milions d'euros i el termini per a la seva posada en marxa és de dos anys.

Tant l'Ajuntament d'Olius com també el Consell Comarcal del Solsonès, la CUP, Unió de Pagesos i l'entitat Arada havien presentat al·legacions al projecte en considerar que tindria un impacte molt gran pel territori i que perjudicaria també masies de la zona. El projecte ocuparà una superfície aproximada de 58 hectàrees que es troben situades entre els paratges de Torregassa i el Casó, tots dos al terme municipal d'Olius i molt a prop de Solsona.