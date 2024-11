L'Oficina Antifrau investiga diverses denúncies d'una veïna

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha acumulat en un únic expedient “per consideracions d’eficàcia” les dos denúncies presentades per una veïna de la Coma i la Pedra sobre presumptes irregularitats a l’ajuntament d’aquest municipi, referides a l’acompliment i la remuneració de la secretària, lloc ocupat de manera accidental per absència del titular, i de l’arquitecte municipal, d’una banda, i al desenvolupament d’expedients municipals per altre.

Paral·lelament, la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública) ha remès un requeriment al consistori perquè en el termini màxim d’un mes entregui a la veïna la relació dels llocs de treball de l’ajuntament i les seues remuneracions.