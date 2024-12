Solsona tornarà a tenir cinema a principis del 2025 amb la reobertura del Cine París

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

"Tot i que el meu pare era de pagès i no havia anat gaire al cinema, un dia va somiar que en faria un i així va ser". Així recorda Josep Codina com el seu pare, Fidel Codina, va obrir el Cine París de Solsona l'any 1964 i que es troba tancat des de la pandèmia. Ara, gràcies a la implicació de l'Ajuntament -que assumirà la meitat del cost del lloguer- i la creació d'una entitat ciutadana que n'assumirà la gestió, el cinema podrà reobrir el primer trimestre del 2025. El regidor de Cultura, Albert Colell, ha explicat a l'ACN que en una primera fase el cinema funcionarà amb voluntaris però creu que si s'assoleixen els espectadors desitjats -13.500 persones- es podrà contractar personal. La sala té 489 localitats a platea i 270 al galliner.

Emmirallant-se amb el desaparegut cinema Urgell de Barcelona, Fidel Codina va obrir l'any 1964 el Cine París a Solsona. "Tenia amistat amb un arquitecte que li va ensenyar alguns cinemes de Barcelona i el que més li va agradar va ser l'Urgell i va decidir adaptar-lo a Solsona". Així explica Josep Codina com el seu pare va crear una nova sala de cinema a la ciutat fa seixanta anys, un moment en què a Solsona ja hi havia dos cinemes en actiu. "Ell mateix anava a buscar grava amb el tractor i el remolc i va tenir molta ajuda per construir-lo", rememora.

El Cine París va estar obert de manera ininterrompuda fins a l'esclat de la pandèmia de la covid l'any 2020 i, des d'aleshores, ja no ha tornat a aixecar la persiana. Ara, gràcies al suport de l'Ajuntament de Solsona, el cinema podrà reobrir. La previsió amb què treballa el consistori és que això sigui possible al llarg del primer trimestre de l'any que ve. "És complicat posar una data concreta però esperem que a principis del 2025 a Solsona es tornarà a projectar cinema", ha explicat el regidor de Cultura.

De fet, des que va tancar el cinema, l'Ajuntament havia intentat negociar amb la propietat de la sala sense èxit. Colell relata que quan va entrar de regidor, ara fa un any, "a sobre de la taula hi havia unes negociacions encallades amb el Cine París i una de les nostres prioritats que portàvem al programa electoral era reobrir-lo". Al llarg d'aquest 2024, ha exposat, "s'han anat llimant les espereses i acostant posicions fins que hem pogut arribar a un acord econòmic amb la propietat que satisfà a totes dues parts".

En concret, aquest conveni estableix que el consistori es farà càrrec de la meitat del lloguer de les instal·lacions -15.000 euros-, mentre que l'altra meitat l'assumirà l'associació que s'ha creat per gestionar l'equipament. Colell ha dit que també han fet un estudi de viabilitat econòmica que assenyala que amb 9.000 espectadors anuals, l'associació podria pagar la seva part del lloguer i les despeses de funcionament. Perquè el cinema pugui arribar a contractar personal i no hagi de dependre dels voluntaris, però, caldria arribar als 13.500 espectadors, una xifra que suposa el 75% del volum previ a la pandèmia.

Pel·lícules de rigorosa estrena

El promotor de la nova entitat que s'ha creat per gestionar el cinema, Martí Abella, ha explicat que durant aquests anys quatre anys en què hi ha hagut la sala tancada hi ha hagut molta "reacció ciutadana" perquè es pogués reobrir. "Això ha fet que l'Ajuntament s'hi impliqués i busqués una fórmula en què sigui un moviment ciutadà qui l'acabi recuperant", ha explicat. Abella ha dit que l'associació serà l'encarregada de gestionar-lo i de confeccionar la programació i ja ha avançat que seguiran la línia de l'última etapa del cinema en què es prioritzaven "les pel·lícules de rigorosa estrena".

Amb tot, Abella ha dit que també volen que el Cine París "doni aixopluc" al cinema cultural o infantil. "És un espai enorme i, per tant, ens plantegem que podem fer-hi moltes més activitats de les que es feien fins ara", ha apuntat. En la mateixa línia s'ha expressat el regidor de Cultura, que ha assegurat que el cinema podrà servir per fer activitats com ara cinefòrums o cicles de cinema més alternatiu. "Ens ajudarà també a descongestionar el Teatre Comarcal que ara mateix està molt saturat d'actes. Guanyem un equipament de primer ordre", ha celebrat Colell.

Unes instal·lacions amb equipament "de primer ordre"

El Cine París, obert des del 1964 a la carretera de Torà, tenen 489 localitats a platea i 270 al galliner. El seu propietari, Josep Codina, explica la sala està equipada amb una tecnologia de so i imatge "d'última generació" i que es troben en "perfectes condicions" per tornar a funcionar. De fet, fa deu anys es va digitalitzar la sala i Codina explica que durant aquests anys que ha estat tancat han fet funcionar cada setmana les màquines per comprovar que funcionen.