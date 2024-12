Dos avaries deixen sense calefacció la biblioteca i locals esportius

Sistema de geotèrmia a la biblioteca ■ Els operaris resten a l’espera que avui arribin els tècnics que van instal·lar el sistema de calefacció, a la foto, per geotèrmia per poder localitzar l’avaria i resoldre-la de cara a la setmana vinen ... - A.S.

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els operaris municipals treballen tota aquesta setmana per resoldre dos complexes avaries registrades de forma simultània a la biblioteca Carles Morató i als pavellons poliesportius. Segons fonts municipals, malgrat les intervencions per solucionar aquestes incidències, no preveuen que puguin tornar a restablir el servei fins a la setmana que ve. Tots dos equipaments romanen oberts al públic malgrat les baixes temperatures d’aquests dies. De fet, les mateixes fonts van indicar que es preveu que les incidències no es ouguin reparar totalment fins a la setmana que ve.

A la biblioteca s’espera que avui arribin els tècnics que es van encarregar de posar en marxa el sistema de climatització per geotèrmia, que és un tipus d’energia obtinguda a través de la calor existent a l’interior de la Terra. Durant el dia d’ahir les temperatures a les sales d’aquest equipament oscil·laven entre 13 i 17 graus i es va mantenir oberta sobretot per a les persones que necessitaven els serveis de préstec i retorn de llibres. Igualment, es manté la previsió d’obrir la sala d’estudi dissabte a la tarda, malgrat que si es manté la ruptura de la caldera els usuaris hauran d’anar abrigats. Les temperatures han obligat a traslladar actes programats ahir i avui divendres. Tant la conferència sobre el dol en dates festives com la presentació del llibre de Ramon Besora es van traslladar a la sala cultural de l’ajuntament. La sessió de cine del cicle Cinexic programada per a dissabte es retarda fins al dissabte 21.

Entre 13 i 17 graus, han obligat a suspendre actes i traslladar-los, malgrat que no s’han tancat als usuaris

Pel que fa a les instal·lacions esportives, inclosos els locals d’entitats al mateix complex, l’avaria és de tipus electrònic i s’ha produït a la placa de control de la caldera de gasoil. Fins dilluns no arribarà el recanvi per poder-la reparar. També afecta l’aigua calenta de les dutxes.